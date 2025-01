Glissement de terrain sous le viaduc de Boudry

Un glissement de terrain à Boudry ! Il s’est déclenché à Noël sur le terrain en pente sous le viaduc et en bordure de la rue des Rochettes. Ce talus est constitué de roche molassique qui devient encore plus argileuse en cas de fortes précipitations. Une surveillance a été en mise en place par le Service cantonal des Ponts et chaussées et la Commune de Boudry. Par mesure de précaution, certaines places de parc en contrebas du talus ont été condamnées. Ce lundi, il a été décidé d’assainir le secteur concerné par l’éboulement.