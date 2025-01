Bilan mitigé pour les animations de Noël neuchâteloises

Troquer des places de parc pour des manèges et une grande roue : la ville de Neuchâtel a-t-elle fait le bon choix ?

Pendant plus d’un mois, une grande roue et des manèges ont occupé le parking de la place Alexis-Marie Piaget. Cela a considérablement réduit le nombre de places de stationnement en ville. Et, contrairement à l’année dernière, aucun parking de substitution n’a été aménagé sur la place du Port pour compenser cette perte.

Le conseiller communal de Neuchâtel, Jonathan Gretillat, indique qu’il faudra analyser plus précisément la situation pour déterminer ce que la Ville fera l’an prochain. Toutefois, il estime que : « les manèges et le cirque Starlight ont renforcé l’attractivité du centre-ville. »