Le sandre est élu poisson de l’année 2025

Apprécié des pêcheurs, comme des cuisiniers, le sandre a été élu poisson de l’année 2025. Avec cette nomination, la Fédération suisse de pêche (FSP) met en avant cette espèce qui n’est pas originaire de Suisse et dont les caractéristiques font de lui un poisson avec « une grande capacité d'adaptation », souligne-t-elle dans un communiqué.

Depuis son apparition en Suisse, il y a une soixantaine d’années, le sandre s’est approprié nos points d’eau. On le retrouve désormais dans nos retenues de barrages, canaux du Plateau, cours d'eau mais aussi dans nos lacs, comme dans ceux de Neuchâtel et de Bienne. Gilles Monnier est président de la Fédération des pêcheurs du Jura bernois pour lui, le sandre est mis en lumière « pour sensibiliser à l’avenir de la pêche et au réchauffement climatique ». Résilient face aux variations de température de l’eau, il vit « entre 10 et 30 degrés » explique Gilles Monnier, ajoutant que ce poisson « nage en banc » et se caractérise par « ses deux nageoires dorsales et ses redoutables compétences de chasseur avec ses dents pointues ». Il a de plus la particularité d’être lucifuge et chasse donc plutôt dans des eaux « profondes, troubles ou de nuit », termine Gilles Monnier.