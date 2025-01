Les méthodes de suivi de la gélinotte des bois en cours d’adaptation

Le suivi de la gélinotte des bois dans le Parc Chasseral va évoluer. Il est devenu difficile de pouvoir analyser cette petite poule des bois ces dernières années. En cause, le changement climatique. La neige, tant utile pour chercher les indices laissés par l’espèce, n’est plus présente de manière régulière. Le suivi assidu n’est donc plus possible. Anatole Gerber, le chargé de mission espèce et habitat du Parc Chasseral, explique que : « ça fait plus de 20 ans que des mesures sont prises pour favoriser l’habitat de la gélinotte ». Mais l’idée du suivi, c’était aussi de savoir si ces mesures étaient efficaces. « Pour ça, on doit connaître le nombre de gélinottes et connaître son évolution », explique-t-il. Sauf qu’aujourd’hui, les méthodes employées ne suffisent plus. Le responsable du Parc Chasseral précise que : « On a fait une première phase de relevé de 2013 à 2015, puis une deuxième phase de relevé sur les mêmes sites entre 2015 et 2019, pour comparer les deux périodes. Mais on s’est rendu compte que les chutes de neige étaient trop variables pour avoir une standardisation pour pouvoir comparer les relevés ».