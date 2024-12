Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2025

Bonheur et santé pour 2025 ! À l’occasion du passage à la nouvelle année, le Conseil d’État neuchâtelois adresse ses meilleurs vœux à la population. L’année 2024 n’a pas été marquée par des crises majeures dans le canton de Neuchâtel. Elle a aussi vu un certain nombre de projets aboutir dans le domaine de la mobilité, comme l’inauguration du Grand Pont à La Chaux-de-Fonds. D’autres se sont poursuivis, à l’image des projets ferroviaires et routiers. Florence Nater, présidente du Conseil d’État neuchâtelois, note que sur le plan économique, et malgré quelques signes de ralentissement perçus en fin d’année, 2024 a été plutôt positive. La socialiste relève aussi le dispositif mis en place pour accompagner les jeunes en décrochage scolaire.