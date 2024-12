Fait marquant 2024: le parcours européen du NUC

C’est une saison que le NUC n’oubliera pas de sitôt. En mars de cette année, et après avoir sorti plusieurs « poids-lourds » du volleyball européen sur son parcours, les volleyeuses Neuchâteloises perdent leur finale de CEV Cup à Turin, face à Chier’76. La dernière marche était trop haute, mais personne au NUC n’est déçu de ce dénouement. Au contraire, cette médaille d’argent est vue comme une des plus précieuses décrochées par les joueuses et le coaching staff. C’est cette dernière aventure européenne pour Lauren Bertolacci et ses protégées qui est mise en avant en cette fin d’année. Le fait marquant 2024 de Stéphanie Wenker :