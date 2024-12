Xamax ferme boutique à la Maladière

Des coûts d’exploitation trop élevés

Jusqu’à présent, le club des « rouge et noir » était contraint de suivre les horaires d’ouverture du centre commercial, ce qui s’avérait trop contraignant, selon Christophe Tufarolo. « En Suisse, seuls quatre clubs, hormis le nôtre, possèdent une boutique comparable. Mais on parle de clubs comme Young Boys, Bâle, Zurich et Saint-Gall. La taille actuelle de notre structure ne nous permet plus de rester ouverts six jours sur sept », explique le responsable marketing.