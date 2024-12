Équiper sa voiture en DAB, pas une mince affaire

D’abord parce que les pièces manquent. « On a beaucoup de demandes depuis un ou deux mois et on a une grande pénurie de tout ce qui est module autoradio compatible DAB », souffle Hervé Eray, directeur du Duplain SA. Ensuite, la manœuvre est loin d’être évidente. « Ce n’est pas facile. Plus le véhicule est récent, plus la modification est complexe. Pour les véhicules anciens, engins agricoles et de chantier, on arrive à trouver des solutions. Mais sur une voiture récente, c’est une modification compliquée... voire des fois impossible », lâche Hervé Eray.







Trois solutions s’offrent grosso modo aux automobilistes