En 2024, le NIFFF a fait la part belle aux récits écologistes et féministes . Du 5 au 13 juillet, le festival du film fantastique a investi le jardin anglais et les salles de cinéma de Neuchâtel. Depuis plusieurs années le NIFFF bat record sur record de fréquentation et a passé la barre des 60'000 spectateurs pour sa 23e édition . Dans ce public, il y avait notre journaliste Cécile Détraz qui a décidé d’en faire son coup de cœur 2024 :