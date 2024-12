Coup de cœur 2024 : Une vie au service des autres

Apporter chaleur et espoir. Voilà la mission que sœur Odette s’est fixée pendant plus de trois décennies. Depuis Couvet, elle a transporté couvertures, sacs de couchage et vêtements aux sans-abris de Paris. Son engagement a mobilisé tout un réseau de solidarité, des habitants du Val-de-Travers à l’Armée du salut de la capitale française.En janvier dernier, elle revenait pour RTN sur 33 ans de voyages et près d’une tonne de matériel livré. En effet, la religieuse a décidé de passer le flambeau. « Les pauvres sont toujours pauvres », confiait-elle à notre micro. Si sœur Odette ralentit, elle garde un œil sur les projets associatifs, prouvant que son élan de générosité continue d’inspirer. Sœur Odette, une vie au service des autres : c’est le coup de cœur d’Inês Fragoso Pinto :