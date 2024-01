Sœur Odette a vécu son dernier voyage à Paris

Pourquoi Paris ? « On m’a souvent posé la question, mais je ne peux pas m’expliquer. Je ne suis pas une aventurière dans l’âme, mais il fallait que je parte », indique Sœur Odette. La religieuse de Couvet est partie seule la première fois. Elle a ensuite été accompagnée par des groupes de plus ou moins grande taille, toujours avec l’objectif d’amener à Paris les dons récoltés à l’Armée du Salut, représentée par Denise Brigoud. Ce dernier voyage, Sœur Odette l’a réalisé entourée de Gisèle Bianchini et de Pierre Aubert.





Sœur Odette s’arrête, mais l’action continue

Aujourd’hui, la Covassone a décidé de lever le pied, après avoir eu quelques problèmes de santé l’an passé. « Je me sens libérée », affirme-t-elle. Pour l’avenir, son envie est que les dons puissent toujours servir les sans-abris, à Paris ou ailleurs. Cette volonté est partagée par la présidente de l’association du Foyer de l’Étoile, Marlyse Märzendorfer. « C’est encore trop tôt pour savoir ce qu’on va faire, mais on va continuer l’action », dit-elle. Un chauffeur se serait même déjà manifesté pour l’opération 2024, mais il reste à définir qui bénéficiera des dons récoltés à Couvet.

Sœur Odette continuera en tout cas d’aider tant qu’elle le peut. Ce chapitre long de 33 ans l’a en tout cas marquée « Tout a changé, notre société évolue, mais les pauvres sont toujours pauvres », conclut-elle.