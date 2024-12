« Cœurs de métier » : Warren Bleuer

Nous sommes aux portes de l’hiver, ses frimas se font déjà sentir. C’est donc tout naturellement que notre chronique Cœurs de métier vous apporte un peu de chaleur ce dernier jeudi d'avant Noël. Nous suivons pour l’occasion Warren Bleuer, employé de l’entreprise Lack Cheminées à Moutier. Il embrasse la profession peu connue de poêlier-fumiste. Un métier « touche à tout » qui trouve sa plus belle expression dans un doux crépitement. « En sortant de l’école, je ne me suis pas dit que je voulais absolument faire des cheminées », sourit le jeune homme. « Mais en pratiquant, j’ai commencé à apprécier ces objets à la fois décoratifs et utiles, tout comme le fait d’allumer un bon feu en rentrant chez moi. » /oza