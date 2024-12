Changement de tenanciers aux Six Communes

Après environ quatre ans de travail et une entrée au Gault et Millau (avec 12 points sur 20) cet automne, le couple Jacob va se retirer des Six Communes. Nora et Joffrey vont tenir leur dernier service dans le restaurant môtisan le 31 décembre, selon une annonce faite sur les réseaux sociaux et confirmée par la Société immobilière de l’Hôtel des Six Communes SA. Dans un communiqué, cette dernière explique « qu’en raison des difficultés rencontrées » et « d’une pression financière devenue insupportable », Nora et Joffrey Jacob ont décidé de cesser l’exploitation du restaurant. Une décision difficile pour les époux qui ont commencé leur activité à Môtiers en 2021, en pleine période de coronavirus. « On y croyait tellement que tous les six mois, on se disait qu’on reprenait pour six mois », explique Nora Jacob, avec beaucoup d’émotion. Mais « c’est devenu trop compliqué avec le rattrapage des remboursements des années covid et puis le rythme de vie. » Un rythme insoutenable pour la famille Jacob, alors que les parents travaillaient régulièrement 12 heures par jour.