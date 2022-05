L’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel change de main

Un nouveau chef à l’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. Le couple Penlington, qui exploite le restaurant gastronomique depuis près d’un quart de siècle, passera le témoin. L’établissement sera repris à compter du 1er juillet par trois entrepreneurs neuchâtelois : Tony Amiet, Greg Scarpella et Guillaume Toupance, associés de la société Triumvirat TTG. Ils amèneront avec eux le chef Edmond Bavois, bien connu dans la région pour avoir officié au Beau-Rivage et au Prussien à Neuchâtel. La nouvelle équipe souhaite notamment développer un service traiteur et ouvrir un jour supplémentaire, le dimanche. Ils ont signé un bail pour dix ans. L'Hôtel DuPeyrou est actuellement l'un des meilleurs restaurants de Suisse, selon le Gault&Millau qui l'a noté 16/20. Craig Penlington et Edmond Bavois seront les invités de La Matinale RTN jeudi ente 7h35 et 7h55. /comm-sma