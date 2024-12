La mendicité en hausse au centre-ville de Neuchâtel

La mendicité est en augmentation en ville de Neuchâtel à l’approche des Fêtes. La Police neuchâteloise, par l’intermédiaire de son porte-parole Georges-André Lozouet, confirme la hausse de cette pratique, sans pouvoir toutefois la chiffrer précisément. « On sait qu’une famille originaire de Roumanie est présente et qu’il s’agit d’une quinzaine de personnes. On sait aussi que leur activité est assez intense en cette période de fin d’année », précise-t-il.