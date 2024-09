Parlement VD: la droite serre la vis sur la mendicité en ville

La loi sur la mendicité a à nouveau fait l'objet d'un long débat mardi au Grand Conseil vaudois. La droite de l'hémicycle a réussi à rajouter quelques lieux où il sera interdit de tendre la main au projet du Conseil d'Etat.

La semaine dernière, trois amendements de la droite avaient déjà passé la rampe: ils avaient permis d'étendre l'interdiction de la mendicité à l'ensemble du périmètre des marchés et non pas seulement aux files d'attente devant les stands, aux entrées des établissements publics, et enfin à proximité immédiate (et non 'aux abords') des écoles mais aussi des crèches, des places de jeux, banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d'argent, horodateurs.

Un quatrième amendement, signé de la PLR Florence Bettschart-Narbel a complété cette liste mardi, non sans d'âpres discussions gauche-droite.

/ATS