Les statistiques du canton désormais en ligne

Les statistiques du canton de Neuchâtel sont désormais disponibles en ligne. Pour répondre aux besoins actuels, une version numérique et interactive de l’annuaire statistique a été créée. Un communiqué du Canton diffusé ce mardi précise que ce « nouveau portail statistique conserve les 19 thématiques harmonisées entre les cantons et l’Office fédéral de la statistique ». On retrouve dans cette version numérique des sujets divers tels que l’économie, la démographie ou encore la formation ou la santé. À noter que la version papier ne sera plus éditée. /comm-cob