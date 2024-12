Cybercriminalité : « L’ennemi, c’est toujours l’urgence »

Le b-a-ba pour éviter les arnaques

Si les auteurs se professionnalisent de plus en plus, et qu’il devient plus difficile d’identifier une tentative de fraude, quelques principes de prudence élémentaire peuvent éviter bien des inconvénients : prendre le temps de vérifier l’adresse courriel, ne fournir aucune donnée ou numéro de carte de crédit en réponse à un mail et ne jamais accepter de prise à distance de son ordinateur. Des règles de base qu’il s’agit de répéter et encore répéter, explique Steven Bill.