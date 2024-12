Des sticks apéritifs aux goûts insolites créés par des lycéens

Ils ont entre 16 et 17 ans, étudient au lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds et ont créé leur propre entreprise. L’équipe de Crack’Hearth, composée de cinq filles et un garçon, produit ses propres sticks d’apéritif aux goûts insolites en circuit court. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme national YES qui encourage les jeunes à créer une mini-entreprise le temps d’une année.

Le nom Crack’Hearth est un jeu de mot évoquant le craquant du produit, ainsi qu’une combinaison entre les mots anglais « heart » (cœur) et « earth » (planète Terre).





Encourager la convivialité

« On voulait surtout réunir les gens, encourager le partage et les liens », explique l’une des fondatrices, Oriane Gyger. Autre valeur qui leur tient à cœur, les lycéens veulent favoriser le circuit court. La farine est achetée au Val-de-Ruz et leur atelier est situé dans la boulangerie Croissant Show à La Chaux-de-Fonds. Un principe de proximité qu’ils ont tenu jusqu’au graphisme de l’entreprise, les designs ayant été réalisés par un jeune artiste étudiant à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds.