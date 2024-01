Des sirops-cocktails conçus par de jeunes Neuchâtelois

Créer une alternative aux boissons alcoolisées : cinq jeunes du lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds se sont lancés dans cette aventure. Ils ont fondé Xirup, dans le cadre du programme YES (Young Entreprise Switzerland) et de leur travail de maturité des sirops cocktails sans alcool à partir de fruits non récoltés ou invendus. C’est la première fois que le lycée chaux-de-fonniers participe à ce projet national. L’un des buts des cinq étudiants est de lutter contre le gaspillage. Dylan Frascotti, l’un des fondateurs de Xirup, a expliqué lundi dans La Matinale, qu’à la base, il était prévu de « faire une boule effervescente, comme les boules de bain. (…) Mais la chimie n’était pas au rendez-vous et le gout pas à la hauteur. On a pensé après allier vraiment sirop et cocktails. »