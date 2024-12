Les Neuchâtelois champions du déménagement

On ne déménage pas loin à Neuchâtel

Dans 80% des cas, les déménagements ont lieu au sein du canton. Et trois fois sur dix dans la même commune. En moyenne la distance de déplacement est de 13,5 kilomètres. Une statistique pas surprenante pour Pedro Palomo : « S’il y a de l’offre disponible qui vous permette de réaliser soit des économies soit d’avoir plus de confort aux mêmes conditions, ça peut faciliter certaines décisions de déménagements. »

On déménage le plus dans les zones urbaines, comme Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avec des taux respectifs à 12,1% et 12%. « C’est dans les centres urbains qu’il y a la majorité des emplois et les déménagements sont souvent liés à des aspects professionnels », ajoute Pedro Palomo. Plus surprenant c’est dans la commune des Verrières que les gens ont le plus changer de logement en 2023.