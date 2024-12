Neuchâtel : un nouveau dispositif pour l’aide sociale

Le « conseil social » en septembre 2025

Le SDH introduira dès septembre 2025 le « conseil social ». Ce nouvel accompagnement constitue une aide personnelle, ponctuelle et/ou limitée dans le temps à des demandeurs et demandeuses qui ne bénéficient pas d'aide matérielle. L'objectif est de répondre et de conseiller la population concernée par une éventuelle demande de prestations sociales, et d'apporter un soutien adapté à chaque situation. /comm-cob