Neuchâtel bien noté par Avenir Suisse

Neuchâtel est le mieux classé en Suisse francophone à l’Indice de liberté 2024 d’Avenir Suisse. Le laboratoire d’idées publie mercredi son classement annuel des libertés économiques et civiles des cantons suisses. Neuchâtel s’y inscrit en huitième position, dans une liste dominée par Argovie.

Deux mots de méthodologie : Avenir Suisse est un laboratoire d’idées libéral et ne s’en cache pas. Son indice de liberté est basé sur une série de critères qui incluent donc le respect des droits fondamentaux, mais également des notions qui correspondent à une certaine vision de la société. Les libertés économiques et une certaine retenue dans le rôle de l’État y jouent un rôle important. Moins un Canton a de fonctionnaires, par exemple, moins il fait payer d’impôts, ou moins il intervient dans l’économie, meilleure sera sa place au classement.





Droits fondamentaux salués



Et paradoxalement, si Neuchâtel est plutôt bien classé, ce n’est pas en fonction de ses aspects économiques. Si ça ne tenait qu’à ça, le canton occuperait le 22e rang, commente Avenir suisse dans les notes qui accompagnent la publication de l’indice. Le think tank rappelle que c’est à Neuchâtel qu’une famille moyenne « paye les impôts les plus élevés de Suisse ». Par contre, Neuchâtel occupe la première place en ce qui concerne les finances cantonales, à égalité avec Argovie. Dans ce domaine, contrairement à de nombreux autres, le Canton « s’est amélioré par rapport à l’année dernière ».

Ce sont donc les libertés civiles qui font briller Neuchâtel. Le rapport relève par exemple qu’il est l’un des deux cantons à accorder des droits politiques aux étrangers au niveau cantonal et communal, qu’il exige des délais de résidence courts pour les naturalisations ou pour la conservation des enregistrements de vidéosurveillance. Il pourrait bien reculer au prochain classement, cela dit. Puisque les « règles particulièrement libérales en matière d’enseignement à domicile » vantées par Avenir Suisse viennent d’être modifiées par le Grand Conseil neuchâtelois. /comm-jhi