Près de 64'000 oiseaux recensés sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Le nombre d'oiseaux d'eau sur les lacs de Neuchâtel et Morat est stable par rapport à l'an dernier, selon le dernier recensement effectué le 17 novembre. Un peu plus de 60’000 oiseaux ont été dénombrés sur le lac de Neuchâtel, pour près de 3’800 sur le lac de Morat. Un grand nombre d'entre eux s'est concentré à Estavayer-le-Lac.

Les fuligules milouins (21'000 individus) et les nettes rousses (12'850) figurent en tête des effectifs. Ils totalisent à eux deux plus de la moitié des oiseaux de ces deux lacs, indique l'Association de la Grande Cariçaie mardi dans son rapport.

Ces oiseaux se sont concentrés de manière très inhabituelle dans la réserve naturelle des Grèves de la Corbière, à l’est d’Estavayer-le-Lac. Plus de 28’000 individus au total ont été observés dans ce secteur calme. Le beau temps et le vent, les nombreux promeneurs et les adeptes de kitesurf ou de wingfoil ont peut-être participé à ce phénomène, les oiseaux d’eau étant particulièrement farouches en hiver lorsqu’ils se regroupent.

Le fuligule morillon, très abondant dans les années 1990, a affiché son effectif minimal depuis 1991, avec seulement environ 5300 individus dénombrés. En cause, la diminution de la moule zébrée qui a été une importante source de nourriture jusqu’au début des années 2000 et un déplacement de l'hivernage vers le nord-est de l'Europe en raison du changement climatique.

Plusieurs espèces de canards de surface (pilets, souchets et siffleurs) ont été observées en nombre. Les niveaux d’eau élevés du lac de Constance cet automne ont probablement participé au déplacement de certains de ces canards vers les eaux du centre du plateau, particulièrement favorables au nourrissage de ces espèces. /ATS