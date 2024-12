Feu vert au projet d’hôtel sur la place de la gare de La Chaux-de-Fonds

Il y aura bien un hôtel sur la place de la gare de La Chaux-de-Fonds. Le permis de construire est « prêt à être délivré » par la Ville, lit-on dans un rapport de sous-commission du budget communal 2025. Selon nos informations, deux oppositions ont été levées. Un veto émanait d’une coopérative d’habitation voisine qui sera impactée par le chantier et l’autre était formulée par les CFF : le bâtiment aurait bordé de trop près (pour un mètre…) les voies ferrées, selon les normes de sécurité. Le casse-tête a été résolu en décidant de réduire les dimensions de la future cour intérieure.

Si l’hôtel pourrait être inauguré courant 2027, il semble peu probable qu’il puisse accueillir les premiers visiteurs de Capitale culturelle suisse. Malgré la faible capacité hôtelière chaux-de-fonnière actuelle, le doublement attendu en 2027 du nombre de touristes culturels de la Métropole horlogère (de 500'000 à un million) pourra être absorbé par l’offre régionale d’hébergements, assurait cet automne le conseiller communal Théo Bregnard devant le Conseil général.





82 chambres

Le projet est porté par un consortium d’investisseurs chaux-de-fonniers et veveysan. Il avait été dévoilé en 2020. Il s’agit d’un complexe immobilier de 12'000 mètres carrés, avec un hôtel de 82 chambres et 12 studios, un restaurant, un bar, des appartements dont plusieurs avec encadrement, des bureaux, des commerces et un parking souterrain sur deux niveaux. /vco