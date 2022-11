Un hôtelier allemand sur la Place de la gare de La Chaux-de-Fonds

Le projet de nouvel hôtel à la place de la gare de La Chaux-de-Fonds se concrétise. Après deux ans de pandémie, un nouveau prestataire a été choisi par les investisseurs pour ce nouveau lieu, a appris RTN. Les tractations menées avec l’hôtelier français Accor, pour l’implantation d’un bâtiment de la marque Ibis, n’ont pas abouti. Des contacts ont ensuite été pris et se sont concrétisés avec l’allemand Deutsche Hospitality. Le groupe hôtelier compte 160 hôtels dans 19 pays, répartis à travers huit marques. En Suisse, Intercity Hotels est notamment présente à proximité des aéroports de Genève et Zurich, et Zleep Hotel ouvrira un premier établissement à Lausanne en 2023.





Une chaîne « métropolitaine » pour La Chaux-de-Fonds

C’est La Chaux-de-Fonds qui a été choisie pour construire le premier hôtel en Suisse de la nouvelle entité présentée par le groupe cette année : « House of Beats ». « C’est une marque qui allie produits du terroir et l’histoire du lieu. L’hôtel sera grand, mais dans l’idée d’un hôtel-boutique, le groupe attache beaucoup d’importance à l’expérience hôtelière », explique Laurent Ryser, membre du consortium d’investisseurs chaux-de-fonniers qui porte le projet.

L’hôtel se situera dans la gamme « 3 étoiles supérieur ». La présence d’une telle chaîne dans une ville de cette taille est plutôt inhabituelle. « Ce type d’hôtel est plutôt conçu pour les grandes métropoles. Avoir réussi à vendre notre ville, c’était un gros challenge », reconnaît le Chaux-de-Fonnier. « Deutsche Hospitality a été séduit par l’emplacement et l’offre hôtelière faible à La Chaux-de-Fonds », ajoute-t-il.

Comme dans beaucoup de domaines, la pandémie a ralenti les prises de contact et les démarches des promoteurs. Décision a finalement été prise mi 2021 d’aller de l’avant. Les plans ont été déposés la semaine dernière au service d’urbanisme de la Ville. S’ils sont acceptés, ils seront mis à l’enquête publique dans les prochains mois.





Un bâtiment mixte

Dévoilé en 2020, le projet du complexe immobilier de la place de la gare table sur une enveloppe budgétaire de 40 millions de francs pour une surface de 12'000 mètres carrés. Le projet baptisé Charles, clin d’œil à Charles-Edouard Jeanneret, a été proposée par le bureau d’architecture bernois Gotham design studio et le bureau biennois GLS Architekten AG lors d’un concours d’architecture. Il a été choisi parmi cinq propositions. La partie hôtelière abritera 74 chambres, un restaurant au rez-de-chaussée et un bar en rooftop accessible aussi et surtout aux non-clients. Mais le bâtiment abritera aussi des appartements, dont un certain nombre adapté et destiné aux seniors, des bureaux, des commerces et deux niveaux de parking en souterrain.

L’objectif est d’ouvrir l’hôtel en 2025, année où La Chaux-de-Fonds pourrait devenir capitale culturelle suisse et ce n’est pas un hasard. « On aimerait profiter de cet événement pour que l’hôtel puisse bénéficier d’une année à forte activité ». D’ailleurs, le déficit d’offre hôtelière n’est-il pas lié à un manque de demande ? « Au contraire, c’est un problème d’offre, selon une étude que nous avons commandée chez Wüest and Partner. Nous avons aussi pris la température auprès des entreprises, qui ne savent pas où mettre leurs clients, et se rabattent souvent sur Neuchâtel », conclut-il. /lre