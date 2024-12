Neuchâtel : feu vert à un budget dans le rouge

Débats sereins à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Le Conseil général a donné son aval à l’unanimité au budget 2025 qui lui était présenté lundi soir. Les prévisions tablent sur un déficit de 8,7 millions de francs. Le Conseil communal précise dans son rapport que la situation s’améliore à tous les niveaux par rapport à la mouture 2024. Aussi bien le groupe VertsPopSol que le groupe socialiste ont salué un budget marqué de « réalisme », pour Nicole Galland (VertsPopSol), qui illustre « une maîtrise des dépenses et une efficience du fonctionnement, sans toucher aux prestations », selon Philippe Loup (PS). La gauche a relevé que ce budget était tourné vers les familles avec le déploiement du projet Ma journée à l’école (MAE) et la révision de la Loi sur l’accueil des enfants à l’échelle cantonale, qui favorisera le développement de structures d’accueil. Le groupe PLR, par la voix de Benoît Zumsteg, estime de son côté qu’il faut gagner en efficacité pour « maîtriser nos charges et notre dette », ou se préparer à supprimer des prestations. Cette inquiétude est partagée par le groupe ver’libéral. « La Ville continue de vivre au-dessus de ses moyens », selon Sylvie Hofer-Carbonnier. A ses yeux, la priorisation des investissements s’annonce « de plus en plus délicate », avec une dette qui augmente. Pour Nolan Bongiovanni de l’UDC, « la vigilance reste le mot d’ordre ». Quant au conseiller communal Jonathan Gretillat, qui présentait ce premier budget de la nouvelle législature, il estime qu'« on peut être résolument optimistes, malgré quelques points d’attention ». Les charges de transfert, sur lesquelles la Commune n’a que peu d’emprise, étaient en ligne de mire de l’exécutif, mais aussi de tous les groupes. Celles-ci s’annoncent en augmentation de 5,3 millions de francs par rapport au budget 2024. Elles concernant le pot commun des transports publics et la facture sociale, notamment.