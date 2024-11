Ville de Neuchâtel : « Un budget 2025 déficitaire, mais plutôt encourageant »

Les finances de la Ville de Neuchâtel s’améliorent, mais restent dans le rouge. Le Conseil communal a dévoilé son budget 2025 mercredi matin. Il présente un déficit de 8,7 millions de francs. L’excédent de charges s’élevait à 9,1 millions lors des prévisions pour 2024. Hors écritures particulières, l’amélioration est même de l’ordre de 6,3 millions. Pour l’an prochain, aucun prélèvement à la réserve conjoncturelle n’est prévu.

L’exécutif souligne que le budget 2025 « s’inscrit dans la continuité d’une politique publique ambitieuse et d’une gestion équilibrée et durable ». Le conseiller communal en charge des finances le qualifie « de plutôt encourageant » et souligne « qu’il est axé sur des prestations en faveur de la population et en particulier des familles. » Jonathan Gretillat relève « la poursuite du déploiement MAÉ et une augmentation des structures d’accueil pour les familles. » Pour le personnel communal, les salaires vont augmenter de 1,4%.

À l’inverse, le budget est péjoré par la hausse des charges de transfert à hauteur de 5,3 millions. « Des montants qui ne dépendent pas de notre maîtrise directe, que l’ont doit à d’autres collectivités, au Canton ou à des syndicats intercommunaux », explique Jonathan Gretillat.