La vraie vie de parents dévoilée à Neuchâtel

Montrer la vraie vie de parents. C’est l’objectif de l’exposition itinérante de photos organisée par la plateforme dédiée à la parentalité sans tabous Hashtagviedeparents en collaboration avec la photographe neuchâteloise Bérangère Philippon. Après Bienne, c’est à Neuchâtel dans les locaux du Rat conteur et du concept store Poulpito que des clichés montrant les quotidiens de cinq familles suisses ont élu domicile ce samedi. L’exposition est gratuite et se tiendra jusqu’au 5 janvier, avant de se déplacer dans les villes de Lausanne et de Fribourg.





Capturer des moments anodins.

Pour réaliser cette exposition, Bérangère Philippon, s’est plongée dans le quotidien de cinq familles aux profils très différents. « À chaque fois, j’ai passé environ quatre à cinq heures avec chaque famille », explique la photographe neuchâteloise. « C’était important pour nous de voir de la diversité chez les familles pour pouvoir montrer les singularités de chacune », ajoute Bérangère Philippon. Ainsi les photos de la famille Marcq, deux parents et six enfants côtoient sur les murs de l’exposition les clichés de la famille Gomes, une maman accompagnée de ces deux filles et de leur chat.

« On voulait se distancer des photos de famille traditionnelles sur lesquelles on s’habille bien et l’on sourit tous. Je voulais vraiment montrer le quotidien anodin des parents avec leurs enfants », précise la photographe. Et d’ajouter que pour prendre ces photos, il faut savoir se faire oublier.