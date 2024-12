Faible hausse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Le taux de chômage est en légère hausse à Neuchâtel. En comparaison avec octobre, il progresse de 0,1 point pour s’établir à 4,1% à la fin du mois de novembre, selon les chiffres transmis par les autorités cantonales ce jeudi. Cela représente 87 chômeurs de plus, pour un total de 3'601.

Les demandeurs d’emploi suivis par l’ORP sont quant à eux 188 de plus qu’à la fin octobre, soit 5'663 personnes en tout. L’augmentation est constatée pour toutes les classes d’âge. Elle est bien plus importante en comparaison avec la même période l'année passée : en 2023, le taux de chômage atteignait 2,8% au mois de novembre, soit une différence de 1,3 point. Les secteurs économiques les plus touchés sont la construction et l’hébergement/restauration, deux secteurs saisonniers, avec respectivement 35 et 19 chômeurs supplémentaires. L’hébergement médico-social enregistre au contraire une diminution de 16 chômeurs par rapport au mois d’octobre.

Dans le détail régional, le taux de chômage atteint 4,9% dans la région Montagnes, 3,9% dans le Littoral, 3,5% dans le Val-de-Travers et 2,8% dans le Val-de-Ruz. Au niveau national, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point en novembre pour atteindre à 2,6%. /comm-jad