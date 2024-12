Deux associations pour le Prix de la citoyenneté de Neuchâtel

Le Pèlerin des rues et Prévention de l’illettrisme dès le préscolaire ont reçu ce jeudi soir le Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel. Un jury indépendant représentatif de la société civile a fait son choix parmi 20 dossiers de candidature, un record et « une réjouissante nouvelle », souligne la présidente du Conseil communal, Violaine Blétry-de Montmollin. Elle ajoute que ces « deux projets se complètent et illustrent la force et la diversité des engagements citoyens » en ville de Neuchâtel.

L’association Pèlerin des rues a été fondée pour appuyer l’engagement de Bernard le Pèlerin. Depuis de nombreuses années, il « sillonne les rues de Neuchâtel pour venir à la rencontre des personnes exclues, fragilisées et marginalisées », explique la Ville dans un communiqué. Grâce aux fonds récoltés par l’association, Bernard apporte également une aide alimentaire, un logement d’urgence ou un règlement de facture aux personnes dans le besoin.

L’association Prévention de l’illettrisme dès le préscolaire organise de nombreuses animations autour de la lecture tout au long de l’année notamment en ville de Neuchâtel. Son objectif : « donner aux plus jeunes le goût de la découverte, de la curiosité et de la lecture ».

Les deux associations lauréates ont reçu chacune un chèque de 2'500 francs. /cwi