Pauline Maurer recevra le 7e Prix des musiques actuelles

La Ville de La Chaux-de-Fonds remettra son septième Prix des musiques actuelles à la chanteuse neuchâteloise Pauline Maurer. Les autorités souhaitent ainsi « saluer le parcours remarquable et l’engagement passionné d'une musicienne profondément attachée à La Chaux-de-Fonds », peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi.

Actuellement membre des groupes in Trees. et DC & The Marvels, Pauline Maurer enseigne également le chant à la fondation Ton sur Ton, ainsi que dans d’autres établissements.

Instauré en 2018, le Prix des musiques actuelles est attribué par le dicastère de l'Instruction publique, de la culture et de l'intégration (DICI). Il sera remis cette année par le conseiller communal Théo Bregnard, le mercredi 11 décembre à 17h30 au magasin de disques Zorrock. /comm-cde