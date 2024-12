« La Ville ne peut pas venir en aide seule à Bikini », estime Théo Bregnard

Les caisses de Bikini Test sont vides et les collaborateurs sont épuisés. Les responsables de la salle de concerts née en 1992 à La Chaux-de-Fonds ont lancé un appel à l’aide ce mardi, en précisant qu’une augmentation de la subvention communale n’est pas à l’ordre du jour. « On peut venir en aide [financièrement] sur de courtes périodes, mais il s’agit de voir les subventions dans leur globalité », explique Théo Bregnard, le conseiller communal en charge de la culture. Avec 103'000 francs, dont 35'000 francs pour la location de la salle, « Bikini reste la troisième plus importante subvention de la Ville derrière celles octroyées au TPR et à l’ABC », précise l’élu popiste.