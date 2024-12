Bikini Test est en crise

« Péril », « Situation critique » et « préoccupante ». Voilà les mots utilisés par les responsables de Bikini Test pour décrire la situation actuelle de l’emblématique salle de concert de La Chaux-de-Fonds. Ils la détaillent dans un communiqué rendu public mardi matin. L’institution spécialisée dans les musiques actuelles affronte des difficultés financières et humaines et met sur pied un plan de sauvetage en plusieurs volets.

D’abord, le constat. Alors que Bikini Test avait su tirer son épingle du jeu lors des années Covid, deux exercices déficitaires coup sur coup ont fait plonger les finances de la salle de concert dans les chiffres rouges. L’inflation et en particulier la hausse des coûts du marché de la musique sont passés par là. Pour compléter cette explication, les organisateurs parlent aussi de changement des habitudes de la part du public. L’institution se retrouve à présent dans une situation qui rappelle celle de son précédent appel au secours de 2018. En précisant que même si elle reste en contact avec les autorités communales de La Chaux-de-Fonds, une augmentation de son subventionnement n’est pas à l’ordre du jour.





Des employés surchargés

Mais le malaise n’est pas que financier. Le communiqué évoque également la situation du personnel de Bikini Test, épuisé à force d’accumuler des heures supplémentaires non-payées mais jugées indispensables au fonctionnement de la structure. Quant aux membres bénévoles du comité, au sein de l’association KA, qui chapeaute la salle, ils héritent de nombreuses tâches supplémentaires qui relèvent de responsabilités professionnelles.

Pour redresser la barre, les organisateurs proposent différentes mesures. D’abord, le nombre de soirées sera significativement réduit à partir de février 2025, avec l’objectif que chaque événement soit rentable. Le public est appelé à apporter sa contribution, à travers un tarif de soutien, en vigueur depuis le mois de septembre dernier, mais aussi via la possibilité de faire des dons en ligne. À partir de ce mois de décembre, Bikini Test va introduire des cartes de membres qui permettront à leurs détenteurs de bénéficier d’avantages tout en soutenant la culture locale. Enfin, les responsables recherchent des personnes motivées pour rejoindre l’équipe de bénévoles attachée à la salle. /comm-jhi