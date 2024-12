Premières prévisions du réchauffement climatique à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel ne fait pas exception au réchauffement climatique. Les températures vont augmenter lors des prochaines décennies, particulièrement dans les zones urbaines, dévoilent les premiers résultats du l’étude sur l’évolution du climat neuchâtelois. La démarche a été réalisée dans le cadre du Plan Climat neuchâtelois, élaboré par le Conseil d’État. Elle doit « permettre de localiser et lutter contre les îlots de chaleur », écrivent les autorités dans une communication transmise ce lundi. L’analyse a été quant à elle lancée par le Département du développement territorial et de l’environnement ainsi que le service de la géomatique et du registre foncier. L’enjeu est d’anticiper les conditions climatiques sur le territoire cantonal jusqu’à la fin du siècle, conformément aux scénarios climatiques définis par Météosuisse.

Les résultats induisent un « stress thermique élevé pour les êtres humains » pendant les journées estivales les plus chaudes et un nombre de nuits tropicales en hausse.

Les principaux points de l’étude sont consultables en ligne sous la forme de cartes interactives, pour quatre périodes différentes : « 1981-2010 », la période de référence, « 2020-2049 », le futur proche, « 2045-2074 », milieu du siècle et « 2070-2099 » soit la fin du siècle.

Il s’agit de la première phase de résultats liés à cette mesure du Plan Climat. Un guide de sensibilisation avec des recommandations pour la planification territoriale sera publié dans le courant du 1er semestre 2025. /comm-jad