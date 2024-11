La Braderie 2025 veut « changer sans faire peau neuve »

"Changer sans faire peau neuve". C'est par ces mots que le comité d'organisation de La Braderie – Les Horlofolies a résumé l'édition 2025 jeudi matin devant la presse. La manifestation retrouve son rythme de croisière bisannuel après deux éditions consécutives en 2022 et 2023 et se déroulera du 5 au 7 septembre 2025. La fête sera lancée lors d'un repas officiel sous la tente principale à 11h30 et les stands suivront avec le coup d'envoi dès 12h. La clôture se fera un peu plus tard que lors des précédentes éditions, ce sera dimanche à 22h.







Une braderie de transition

Le mot d’ordre du comité d’organisation pour cette édition c’est le repositionnement. « On a pris un peu de recul quant à l’identité de la Braderie. Qu’est-ce qu’elle est aujourd’hui et qu’est-ce qu’on veut que devienne cette manifestation dans le futur », explique Patrick Gaschen, président du comité d’organisation depuis février 2024. Le but : faire vivre la manifestation avec son temps et fédérer davantage son public sans pour autant remettre tous les compteurs à zéro. « Le but c’est de garder les valeurs qui font la Braderie, sans avoir peur de bouger un peu les lignes et tester des choses », complète David Sartore, vice-président du comité d’organisation.