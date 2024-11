« Cœurs de métier » : la vétérinaire Jennifer Fleury

Elle opère des chats, des chiens, elle ausculte des coussinets, elle coupe des griffes : Jennifer Fleury est vétérinaire au Cabinet du Canal à Bienne. Elle porte les animaux dans son cœur et se souvient d’avoir toujours voulu faire ce métier. « J’avais un jour dit à mon papa que je voulais faire coiffeuse, mais vu comme je coupe les poils des animaux, heureusement que j’ai fait vétérinaire », lance-t-elle.

Sa voix enjouée colore la consultation du jour, avec un petit bouledogue venu pour une otite.

Ici, il y a de l’amour pour les animaux, mais pas seulement. Quand on lui demande quelle qualité fait la différence dans le métier de vétérinaire, elle répond : l’empathie. Car il faut aussi bien rassurer l’animal que le propriétaire, dans des situations délicates.

D’ailleurs, la maladie et la mort font partie du quotidien, des instants à appréhender avec soin pour la vétérinaire. « Il faut pouvoir se mettre à la place des gens, quand un animal doit être euthanasié c’est un membre de la famille qui s’en va. Si un animal a vécu un certain nombre d’années, on peut se rendre compte qu’une personne a vécu toute une partie de sa vie avec lui », souligne-t-elle.

Un souvenir se détache des autres pour Jennifer, celui de sa première césarienne pratiquée seule sur une chienne, qui a mis bas plusieurs chiots en bonne santé.

Et quand on lui demande si elle a des animaux à elle, elle répond « moi j’ai mille animaux ; je prends les animaux de mes clients comme si c’étaient les miens »./jse