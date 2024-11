L’équilibre budgétaire se rapproche à La Chaux-de-Fonds

Pas après pas, La Chaux-de-Fonds se rapproche de l’équilibre budgétaire. Pour 2025, ça sera encore un déficit, de l’ordre de 6,2 millions de francs. C’est 2,2 millions de moins qu’il y a une année. Le Conseil communal explique qu’une « attention particulière a été portée aux charges sur lesquelles l’autorité communale à la main ». Avec une enveloppe de 43 millions de francs, le poste Biens, services et marchandises reste stable. Les charges en personnel sont par contre en augmentation, de 3,5 millions de francs à plus de 128 millions. Un surplus à imputer à la compensation de l’inflation et à l’octroi complet des échelons quantitatif et qualitatif, pour les employés de la commune. « On estime que l’implication très forte des employés de la ville pour le bon fonctionnement des institutions mérite aussi d’être reconnue » justifie le conseiller communal en charge des finances, Jean-Daniel Jeanneret. L’augmentation moyenne des salaires au sein de la commune sera de l’ordre de 2,4%.

De là à dire que le déficit structurel de La Chaux-de-Fonds est maîtrisé, il n’y a qu’un pas. Le Conseil communal reste toutefois prudent. Le chef des finances retient que les charges sont maîtrisées, « en tous cas dans les domaines qui concernent directement l’autorité communale ».