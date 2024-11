Retapée, la Croisée veut s’offrir une seconde vie

Une cuisine axée sur le terroir

L’établissement sera toujours ouvert sept jours sur sept, du matin au soir, et « proposera une cuisine traditionnelle et du terroir avec des produits frais, de saison et des vins de la région. Nouveauté, il sera aussi possible d’y déguster des pizzas ou de venir les chercher à l’emporter », décrit David. « L’équipe qui gère Le Relais de la Croisée est aussi nouvelle et en cours de construction. Elle devrait se composer d’une dizaine de personnes à terme, afin de faire tourner correctement l’établissement », ajoute Raymond Baumberger. Avec des salles modulables à l’étage, une pouvant contenir jusqu’à 200 personnes, les deux autres, une trentaine, l’idée est toujours de proposer l’organisation de séminaires, de mariages et autres assemblées. Le propriétaire des lieux souhaite également relancer une formule qui trouvait son public à l’époque : les thés dansants le week-end.







Une image à reconstruire

Les dégâts d’image après le passage de l’ancien gérant ont laissé des traces que les nouveaux responsables entendent rapidement effacer « avec un accueil simple, sympathique et chaleureux ». Et c’est bien reparti, assure David qui n’a pas « l’impression que les histoires du passé vont les péjorer ». Il souligne « que les réservations entrent gentiment avec notamment des équipes sportives qui séjourneront dans l’hôtel l’an prochain. Et que « le week-end passé une réunion de motards a rassemblé près de 120 personnes au Relais de la Croisée. » L’établissement étant situé à proximité de l’autoroute et muni d’un grand parking, Raymond Baumberger souhaite exploiter cet avantage en organisant des réunions d’amateurs d’anciennes voitures, sa grande passion.

Remettre le bateau à l’eau était une première étape. « J’ai pensé à me séparer de la Croisée cet été, mais c’était impossible de vendre un établissement fermé et tout foutu », explique le propriétaire. S’il n’est pas pressé, « l’étape suivante consiste désormais à dénicher un nouveau gérant ou éventuellement un acheteur », conclut Raymond Baumberger. /jpp