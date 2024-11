Les Mampreneures veulent se développer dans le canton de Neuchâtel

Pas toujours facile d’être mère de famille et entrepreneure… Une association peut vous épauler si vous êtes dans ce cas de figure. Les Mampreneures ont vu le jour il y a treize ans dans le canton de Vaud. Bien que nationale, l’association est essentiellement active en Suisse romande. Et elle souhaite se développer à Neuchâtel. Raison pour laquelle elle organise ce jeudi un lunch, de 12h à 13h30, au restaurant de l’Aubier à Neuchâtel. La présidente des Mampreneures, la Neuchâteloise Johana Eidam Vautherot, a expliqué mardi dans « La Matinale » que les buts premiers de l’association étaient bien entendu l’entraide, le soutien et l’échange au sein d’un réseau de mamans entrepreneures. « En général, sur une année, on a une quarantaine d’évènements en présentiel qui sont organisés dans toutes les régions de Suisse romande. Ça peut être un lunch, un café ou un apéro. Ce sont des évènements qui permettent aux mamans entrepreneures d’échanger sur l’entrepreneuriat au féminin, de partager ses astuces, ses déboires ou ses succès. On organise également tout au long de l’année des ateliers ou des permanences qui aident vraiment à soutenir l’entrepreneuriat au féminin. »

Les hommes qui créent leur entreprise ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que les femmes. « Le papa qui crée son entreprise a souvent la chance d’avoir une femme à la maison qui s’occupe de la paperasse et de la logistique familiale. Il a tout loisir de développer son entreprise. »