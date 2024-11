La grande roue fait son retour à Neuchâtel

Des tonnes de métal pour vivre Noël de plus haut. Le montage de la grande roue prévue pour les festivités de fin d’année en ville de Neuchâtel bat son plein. Une dizaine d’employés était à pied d’œuvre mardi pour monter la structure sur la place Alexis-Marie Piaget. Et le défi est conséquent : les forains devaient assembler des dizaines de pièces de métal et leurs 56 tonnes arrivées par camions depuis les Pays-Bas. « On procède étape par étape, mais ce n’est pas difficile », assure Patrick, l’un des ouvriers.