Un Noël lumineux à Neuchâtel

La commune de Neuchâtel a mis les petits plats dans les grands pour les festivités de Noël. Plusieurs animations vont avoir lieu dans différents endroits de la commune. Outre les traditionnels marchés, une grande roue va être installée en plein centre-ville, sur la place Alexis-Marie-Piaget. En 2022, les décorations avaient été réduites pour cause de restriction énergétique. Cette année, les guirlandes font leur retour. Toutefois, quelques adaptations ont dû être faites, comme l’explique Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge de l'économie et du tourisme. « On a décidé de remettre les illuminations, comme on avait l’habitude de les voir sur l’entier de notre territoire fusionné. Par contre, cette année nous sommes 100% LED, et puis évidemment qu’on arrive à compenser passablement l’énergie dont a besoin pour les illuminations, dans les autres secteurs de la ville qui sont éteints plus vite. »