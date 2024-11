Le Canton se dote d’un centre de médecine des violences

L’utilité du constat médico-légal en justice

Le canton de Neuchâtel ne compte pas de centre de médecine légale. Et c’est sur ce point précis que la justice et la police ont mis l’accent quant à la plus-value que devrait apporter cette structure de médecine des violences dans l’établissement des preuves. Marc Rémy, procureur et membre de la direction du Ministère public, souligne « que dans les cas les plus graves, la personne était envoyée au centre de médecine légale de Lausanne. Ce qui n’est pas pratique. Désormais, il sera possible de faire un constat ici à Neuchâtel qui répond aux exigences médico-légales. »