Une plateforme cantonale pour faciliter le dialogue interreligieux

Une nouvelle plateforme cantonale voit le jour. Le Conseil d’État et le groupe de Dialogue interreligieux du canton de Neuchâtel (DINE) annoncent vendredi leur partenariat. Cette plateforme réunit le chef du Département de la santé, des régions et des sports, en charge des relations avec les Églises, en l'occurence Frédéric Mairy, et les membres du DINE, qui représentent les principales communautés religieuses. Elle doit permettre de faciliter le dialogue interreligieux.

Le communiqué précise que la création de cette plateforme « fait suite au refus populaire de la nouvelle Loi sur la reconnaissance d’intérêt public des communautés religieuses », il y a trois ans, en 2021. Estimant qu’il n’était pas opportun de relancer des travaux visant à élaborer un nouveau projet de loi, le Conseil d’État a « souhaité instaurer une voie de dialogue régulier avec les principales communautés religieuses présentes dans le canton de Neuchâtel ». Le texte précise encore que cette plateforme se réunira au moins une fois par an. /comm-gjo