Un autre lifting pour le collège de Gorgier

Le second crédit s’élève à 360'000 francs. Il est destiné à la réfection des salles occupées par les collaborateurs administratifs. Il s’agit d’ajouter deux bureaux pour le directeur et la directrice dans le bâtiment nouvellement rénové, mais aussi d’isoler phoniquement les bureaux existants. « Le but est de favoriser la confidentialité dans les bureaux », explique Michel Robyr.





Qui paie ?

Le financement de ces projets de rénovation est assuré par les frais d’écolage. « Ces derniers sont couverts à 65 % par La Grande Béroche et à 35 % par Cortaillod. Ces taux sont calculés au prorata du nombre d’élèves inscrits dans l’établissement », explique le responsable de projet.