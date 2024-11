Le tunnel sous La Vue-des-Alpes ne sera pas aux normes avant 2031

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes a 30 ans. C’est le 15 novembre 1994 à 13h35 qu’il avait été ouvert au trafic. Ce dernier a doublé en trois décennies. « Dans les années 1980, lors de l’élaboration, le tunnel était prévu pour 11'600 véhicules. Il y en avait déjà plus à l’ouverture et aujourd’hui, entre 22'000 et 26'000 véhicules le traversent chaque jour », relève Alain Koenig, chef de l’Office des constructions et aménagements routiers au Service des ponts et chaussées du Canton de Neuchâtel. L’augmentation a été marquée dans les années 1990 et 2000 avant de ralentir « dès 2018-2019 ».