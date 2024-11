Changement de présidence au jury du prix BCN Innovation

Une page se tourne dans le jury du prix BCN Innovation. Président du jury, qui remet chaque année cette récompense aux projets innovants neuchâtelois, Yves Perriard a vécu, fin septembre, sa dernière édition. Il laisse sa place après les huit ans réglementaires et sept éditions du concours de la Banque cantonale neuchâteloise. Il retiendra : « beaucoup de contacts, beaucoup de découvertes, je pense une aventure humaine », décrit-il. Chaque année, le président, puis le jury reçoivent de nombreux dossiers, et ce, dans des domaines plutôt vastes. Il y a quand même un domaine plus représenté que d’autres, estime Yves Perriard. « Je dirais qu’on a plutôt des dossiers qui sont en tech pure, en innovation technologique. » Pour le désormais ancien président du jury, l’innovation foisonne dans le canton de Neuchâtel. Il relève également la ténacité des entrepreneurs : « Ils viennent en disant ‘je suis sûr d’avoir quelque chose d’extraordinaire’. »