Figure emblématique de La Chaux-de-Fonds, Dolly a tiré sa révérence

Une figure emblématique de La Chaux-de-Fonds vient de tirer sa révérence. Simone Fankhauser, que tout le monde connaissait comme Dolly, avait 94 ans. Cette modiste a tenu pendant 67 ans le magasin portant son surnom, à la rue de la Balance. Elle habitait juste au-dessus. Seul un escalier en colimaçon, qu’elle descendait sur ses talons aiguilles, séparait l’appartement du magasin. Dolly aura travaillé toute sa vie.

Avec ses chapeaux extraordinaires et son élégance, tout le monde la reconnaissait, Dolly. Et quand les Chaux-de-Fonniers voulaient louer un costume, c’est dans son magasin qu’ils allaient. Cette Jurassienne d’origine s’est aussi épanouie dans la culture. Elle fabriquait les costumes de l’ancien corso fleuri de la Braderie. Elle concevait jusqu’aux décors de l’ancienne revue théâtrale bisannuelle des Bim’s. Et la modiste a aussi beaucoup donné de son temps au Niki’s Dance. La fondatrice de cette école de danse, Nicole Lambrigger, raconte que Dolly « savait tout faire. Vous lui décriviez une chorégraphie et trois ou quatre jours après, on pouvait aller essayer le costume et c’était parfait. Elle imaginait l’éclairage… Elle avait une vision extraordinaire. »





Un documentaire sur Dolly

Il y a cinq ans, un documentaire de la cinéaste chaux-de-fonnière Camille de Pietro faisait le portrait de Dolly et de son magasin, sur mandat des Amis du Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds. « Elle ne comprenait pas l’intérêt qu’on voyait à la filmer elle. Mais elle s’est habituée à nous, on s’est bien entendu, l’équipe et elle, et c’était beau », racontait l’auteure en novembre 2019, dans La Matinale de RTN.