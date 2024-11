Le député rappelle que les travaux de rénovation à Monruz sont à l’arrêt faute de liquidités. Le site était censé regrouper les activités d’Admed et une partie des activités ambulatoires de RHNe dès l’automne 2026. Or, l’hôpital cantonal a besoin d’un laboratoire d’analyses fiable. « Si tout d’un coup cela ne fonctionne plus, il serait très compliqué de trouver une nouvelle structure de laboratoire de cette importance. » Blaise Courvoisier image : « C’est un peu comme la situation qu’on avait avec UBS à un moment donné où on avait dit que c’était ‘‘too big to fail’’. Admed est ‘‘too important to fail’’ pour RHNe. /aju