Trois productions récompensées lors du Prix Farel 2024

Après un week-end de projections et de discussions, le Prix Farel 2024 s’est achevé dimanche à Neuchâtel. Lors de la cérémonie de clôture du festival de cinéma éthique, spirituel et religieux, trois productions se sont distinguées.

Le jury a décerné, pour la première fois, le nouveau prix Explainers-Bonhôte qui récompense les formats explicatifs. C’est l’historien Yann Bouvier alias YannToutCourt et sa vidéo « Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs : Netanyahu dit vrai ? » qui a empoché la récompense de 5’000 francs. Dans un communiqué, l’organisation du festival explique que le jury a été marqué par « sa capacité à rebondir sur l’actualité la plus chaude en délivrant un contenu scientifique très rigoureux en cinq minutes seulement et à toucher un très large public sur TikTok. » Dans cette même catégorie, une mention spéciale a été remise à « Quand la France dévoilait de force des musulmanes en Algérie » de Karim El Hadj.

De son côté, le prix du documentaire court a été remis au film « Donovan-El Limpiador » de Louise Monlaü. « Le protagoniste qui agit comme un passeur entre les défunts et leurs proches, dans le but de leur restituer leur dignité et apaiser les âmes a séduit le jury », précise le festival.

Finalement, dans la catégorie documentaire long, le jury a choisi de distinguer un film de la session « Femmes et Conflits », qui illustrait comment les femmes résistent et transforment les dynamiques dans des contextes de crise ou de guerre. Le prix revient à « Hawar, nos enfants bannis » de Pascale Bourgaux qui a été sélectionné « pour sa profondeur artistique et pour son propos qui nous plonge dans un sujet méconnu ». Là aussi le jury a tenu à décerner une mention spéciale. Elle revient à « Noor’ » de Stéphanie Lebrun et Shaza Maddad.

Au total, plus de 2000 personnes sont venues suivre les trente projections et les deux tables-rondes au Cinéma Rex en trois jours. /comm-cde